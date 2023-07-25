Минэкономразвития ввело запрет на ввоз рыбной продукции из недружественных стран
Россия ввела запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщила пресс-служба Минэкономиразвития РФ.
«Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что компании из России получат возможность для увеличения объемов производства и расширения своего ассортимента, а также увеличения числа рабочих мест.
Также кратно увеличиваются пошлины в отношении очищенного глицерина – с 5% до 35%. Устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру (в 50%) и строительные детали из полиуретана (в 35%).
Кроме того, ведомство сообщило о повышении пошлин на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр ставки ввозных таможенных пошлин. «Отечественные производители в настоящее время активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок. Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления», – добавили в представительстве.
21 июля в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что авиакомпания обновит винную карту – пассажирам будут предлагать вино из Краснодарского края. В списке оказались красные сухие вина, белые сухие, а также игристое вино. Авиакомпания отмечает, что поддерживает отечественного производителя и постоянно расширяет ассортимент российских вин на борту.
В начале июля «Ведомости» писали, что Минсельхоз может ввести с 2024 г. фактический запрет на поставки в Россию генномодифицированной (ГМО) сои и соевого шрота, которые используются в качестве кормов в птицеводстве и животноводстве. Источник сообщал, что запрет будет введен в зависимости от урожая сои в РФ в 2023/2024 сельскохозяйственном году.