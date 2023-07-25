Минэкономразвития ввело запрет на ввоз рыбной продукции из недружественных стран

Кроме того, ведомство сообщило о повышении пошлин на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр ставки ввозных таможенных пошлин. «Отечественные производители в настоящее время активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок. Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления», – добавили в представительстве.