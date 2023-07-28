Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 год
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета в $886 млрд на 2024 финансовый год, который начнется 1 октября, передает Associated Press.
По данным телеканала C-Span, в поддержку этого проекта высказались 86 сенаторов, против – 11. Проект оборонного бюджета направлен президенту США Джо Байдену.
Как пишет The Hill, проект бюджета предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, а также выделение «$9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем, и $300 млн для Украины».
22 июня комитет по делам вооруженных сил палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета на $886,3 млрд, который включает в себя военную помощь Украине. 14 июля проект оборонного бюджета приняла палата представителей США, тогда в его поддержку выступили 219 членов нижней палаты Конгресса, против – 210.
В декабре 2022 г. президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд, который стал рекордным в истории страны. В частности, предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн – на помощь Украине. Помимо этого, проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе – на эту цель будет выделено $6 млрд.