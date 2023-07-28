Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 год

В декабре 2022 г. президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд, который стал рекордным в истории страны. В частности, предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн – на помощь Украине. Помимо этого, проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе – на эту цель будет выделено $6 млрд.