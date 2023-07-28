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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 год

Ведомости

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета в $886 млрд на 2024 финансовый год, который начнется 1 октября, передает Associated Press.

По данным телеканала C-Span, в поддержку этого проекта высказались 86 сенаторов, против – 11. Проект оборонного бюджета направлен президенту США Джо Байдену.

Как пишет The Hill, проект бюджета предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, а также выделение  «$9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем, и $300 млн для Украины». 

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22 июня комитет по делам вооруженных сил палаты представителей одобрил проект оборонного бюджета на $886,3 млрд, который включает в себя военную помощь Украине. 14 июля проект оборонного бюджета приняла палата представителей США, тогда в его поддержку выступили 219 членов нижней палаты Конгресса, против – 210.

В декабре 2022 г. президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд, который стал рекордным в истории страны. В частности, предполагается выделение $2,7 млрд на наращивание производства боеприпасов и временное снятие некоторых ограничений на их поставку Украине, а также $800 млн – на помощь Украине. Помимо этого, проект бюджета в том числе включает выделение средств на «сдерживание» России в Европе – на эту цель будет выделено $6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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