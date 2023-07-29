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Депутат Госдумы Прусакова не смогла пройти на губернаторские выборы в Алтайском крае

Ведомости

Депутат Госдумы от партии КПРФ Мария Прусакова не прошла муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Алтайского края, следует из данных алтайского отделения коммунистической партии.

Согласно итогам голосования, Прусакову поддержали 346 муниципальных депутатов, 176 из которых состоят в КПРФ, 66 – в «Единой России», 10 – в «Справедливой России – За правду», а также два из партии ЛДПР и 92 самовыдвиженца. Такого количества подписей не достаточно для участия в губернаторских выборах. Сама депутат не признала итоги.

Главным оппонентом Прусаковой являлся действующий губернатор Алтайского края, единоросс Виктор Томенко.

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В мае эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) отметили, что на губернаторских выборах в Алтайском крае, Якутии, Красноярском крае и Хакасии осенью теоретически может состояться второй тур.

Как отмечал руководитель ФоРГО Константин Костин, речь идет не о том, что вторые туры будут, а об их возможности. «Они возможны, если оппозиционные партии выдвинут сильных кандидатов и если "Единая Россия" поможет им преодолеть муниципальный фильтр», – уточнял он. Аналитики фонда отмечали, что Прусакова, которая тогда еще не была выдвинута в качестве кандидата, обладает высокой известностью и популярностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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