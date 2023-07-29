Депутат Госдумы Прусакова не смогла пройти на губернаторские выборы в Алтайском крае

Как отмечал руководитель ФоРГО Константин Костин, речь идет не о том, что вторые туры будут, а об их возможности. «Они возможны, если оппозиционные партии выдвинут сильных кандидатов и если "Единая Россия" поможет им преодолеть муниципальный фильтр», – уточнял он. Аналитики фонда отмечали, что Прусакова, которая тогда еще не была выдвинута в качестве кандидата, обладает высокой известностью и популярностью.