Казахстан примет решение об экстрадиции Кислицына в РФ или США после проверки
Казахстан примет решение об экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никиты Кислицына, который был арестован по запросу России, после проверки. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель Генпрокуратуры республики Дархан Дуйсембай.
Он отметил, что 1 августа было удовлетворено только ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицына экстрадиционного ареста, решение по непосредственной экстрадиции россиянина не принималось. «Вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры», – подчеркнул Дуйсембай.
По его словам, ведомству необходимо завершить экстрадиционную проверку, после чего будет приниматься решение по запросам России и США об экстрадиции Кислицына.
Ранее 1 августа в генконсульстве России сообщили, что судебным решением Кислицын был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России. Там подчеркнули, что его выдачи в США не будет.
Кислицын был задержан по запросу США в Казахстане 22 июня. Позже 28 июня Тверской суд Москвы объявил его в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России, прецедент тому уже есть. По этой статье в России ему грозит до пяти лет лишения свободы.
К консул-советник генерального консульства России в Алма-Ате Артем Оганов рассказывал, что уголовно-процессуальный кодекс Казахстана предусматривает выдачу только в том случае, если по преступлению не истек срок давности. По словам Оганова, по обвинению США срок давности уже истек. Кроме того, замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов утверждал, что российский запрос о выдаче Кислицына имеет приоритет перед американским из-за его гражданства.
В 2020 г. власти США обвинили Кислицына, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицына в Group-IB.