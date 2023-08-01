Казахстан примет решение об экстрадиции Кислицына в РФ или США после проверки

Кислицын был задержан по запросу США в Казахстане 22 июня. Позже 28 июня Тверской суд Москвы объявил его в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России, прецедент тому уже есть. По этой статье в России ему грозит до пяти лет лишения свободы.