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Казахстан дал согласие на экстрадицию Кислицына в Россию

Ведомости

Сотрудник F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никита Кислицын, который был задержан в Казахстане по запросу США, будет экстрадирован в Россию, Казахстан отказался от экстрадиции россиянина в Штаты. Об этом сообщили в генконсульстве России, передает ТАСС.

«Судебным решением Кислицын был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», – сказал консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов.

Кислицын был задержан по запросу США в Казахстане 22 июня. Позже 28 июня Тверской суд Москвы объявил его в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России, прецедент тому уже есть. По этой статье в России ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Оганов пояснял, что уголовно-процессуальный кодекс Казахстана предусматривает выдачу только в том случае, если по преступлению не истек срок давности. По словам Оганова, по обвинению США срок давности уже истек. По данным F.A.C.C.T., претензии США к Кислицыну связаны не с работой в компании, а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем». Кроме того, замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов утверждал, что российский запрос о выдаче Кислицына имеет приоритет перед американским из-за его гражданства.

В 2020 г. власти США обвинили Кислицына, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицына в Group-IB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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