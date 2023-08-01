Казахстан дал согласие на экстрадицию Кислицына в Россию
Сотрудник F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ) Никита Кислицын, который был задержан в Казахстане по запросу США, будет экстрадирован в Россию, Казахстан отказался от экстрадиции россиянина в Штаты. Об этом сообщили в генконсульстве России, передает ТАСС.
«Судебным решением Кислицын был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», – сказал консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов.
Кислицын был задержан по запросу США в Казахстане 22 июня. Позже 28 июня Тверской суд Москвы объявил его в розыск по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения) и удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте. Как отметил в разговоре с «Ведомостями» источник, знакомый с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело, чтобы добиться выдачи Кислицына не США, а России, прецедент тому уже есть. По этой статье в России ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Оганов пояснял, что уголовно-процессуальный кодекс Казахстана предусматривает выдачу только в том случае, если по преступлению не истек срок давности. По словам Оганова, по обвинению США срок давности уже истек. По данным F.A.C.C.T., претензии США к Кислицыну связаны не с работой в компании, а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем». Кроме того, замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов утверждал, что российский запрос о выдаче Кислицына имеет приоритет перед американским из-за его гражданства.
В 2020 г. власти США обвинили Кислицына, который был на тот момент топ-менеджером Group-IB, в заговоре с целью продажи данных, которые его сообщник украл у соцсети Formspring в 2012 г. В компании тогда обвинения назвали бездоказательными и отметили, что предполагаемые преступления произошли до работы Кислицына в Group-IB.