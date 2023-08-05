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Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии Михаила Николаева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни», – говорится в сообщении.

Президент также отметил значимость вклада Николаева в «укрепление межнационального мира и согласия» в России.

О смерти первого президента Якутии на 86-м году жизни сообщил 5 августа действующий глава республики Айсен Николаев. О причинах смерти он не сообщил. Власти республики объявили траур с 5 по 8 августа.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 г. в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Он окончил Омский государственный ветеринарный институт, а также Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1975 по 1979 г. он был заместителем председателя Совета министров Якутской АССР, после – министром сельского хозяйства республики. В период с 1985 по 1989 г. Николаев занимал должность секретаря обкома КПСС Якутии. В 1991 г. он был избран первым президентом республики. Главой Якутии Николаев был до 2002 г., после чего перешел на работу в Совет Федерации. Также Николаев был депутатом Госдумы VI созыва. С 2016 г. он был государственным советником Якутии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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