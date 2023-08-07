Глава МИД ЮАР подтвердила, что Макрона не приглашали на саммит БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в африканской стране с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. 17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.