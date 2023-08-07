Глава МИД ЮАР подтвердила, что Макрона не приглашали на саммит БРИКС
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не был приглашен на саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа.
«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», – сообщила Пандор, отвечая на вопрос о приглашении Макрона (цитата по «РИА Новости»).
О том, что Макрон не получил приглашение на саммит, сообщало издание News24 в конце июля. Уточнялось, что на мероприятие также не были приглашены США и Великобритания.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в африканской стране с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. 17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.
Очно на мероприятиях будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.