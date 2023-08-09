Шойгу: Польша планирует создать соединение для оккупации Западной Украины

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Глава СВР доложил президенту, что у руководства Польши усиливается настрой на введение контроля над западными территориями Украины. По его словам, это могут оформить как «исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник».