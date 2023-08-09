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Шойгу: Польша планирует создать соединение для оккупации Западной Украины

Ведомости

Варшава рассчитывает создать польско-украинское соединение, заявленной целью которого станет обеспечение безопасности Западной Украины, а реальной – ее оккупация. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его оценке, Польша превратилась в «главный инструмент антироссийской политики» США, при этом Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте», что несет риски для безопасности России. Польша уже закупает танки, артиллерию и боевую авиацию у США, Великобритании и Южной Кореи, добавил министр.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», – рассказал он.

По оценке Минобороны, у границ Союзного государства с учетом войск восточноевропейских стран размещено около 360 000 военных, 8000 единиц техники и 650 самолетов и вертолетов. Всего численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля 2022 г. выросла в 2,5 раза, превысив 30 000 человек.

«Указанные угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Необходимые меры по их нейтрализации обсудим на заседании и примем соответствующие решения», – резюмировал Шойгу.

Ранее по теме: Президент России поручил следить за планами Польши в отношении Украины

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Глава СВР доложил президенту, что у руководства Польши усиливается настрой на введение контроля над западными территориями Украины. По его словам, это могут оформить как «исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник».

Путин отметил, что создается регулярное воинское соединение, которое затем могут использовать для «последующей оккупации территорий» запада Украины. «Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – отметил российский лидер.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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