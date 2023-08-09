США ввели санкции против «Белавиа» и Минского завода гражданской авиации

Кроме того, в санкционный список попали департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, Белорусский металлургический завод, а также зарегистрированная в Майами компания Bel Kap Steel. По версии минфина, компания может быть связана с металлургическим заводом в Белоруссии. Список пополнился восьмью физическими лицами, связанными с КГБ и белорусскими предприятиями.