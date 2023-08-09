США ввели санкции против «Белавиа» и Минского завода гражданской авиации
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США расширило санкции в отношении Белоруссии – реестр пополнился авиакомпанией «Белавиа» и Минским заводом гражданской авиации. Это следует из публикации ведомства.
Кроме того, в санкционный список попали департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, Белорусский металлургический завод, а также зарегистрированная в Майами компания Bel Kap Steel. По версии минфина, компания может быть связана с металлургическим заводом в Белоруссии. Список пополнился восьмью физическими лицами, связанными с КГБ и белорусскими предприятиями.
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 24 марта OFAC внес в свой реестр компанию «Белаз» и Минский автомобильный завод (МАЗ), а также их руководителей. Под санкции попали Центризбирком республики и авиалайнер президента страны Александра Лукашенко.
3 августа под санкции США попали Институт общей физики им. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. Тогда же в санкционном реестре оказались россиянин Анатолий Смолин, связанный, как утверждается, с компанией Vega Strategic Services, а также сухогруз Paramushir и контейнеровоз Sasco Angara, связанные, по данным минфина, с ОАО «Сахалинское морское пароходство».