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США ввели санкции против «Белавиа» и Минского завода гражданской авиации

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США расширило санкции в отношении Белоруссии – реестр пополнился авиакомпанией «Белавиа» и Минским заводом гражданской авиации. Это следует из публикации ведомства.

Кроме того, в санкционный список попали департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, Белорусский металлургический завод, а также зарегистрированная в Майами компания Bel Kap Steel. По версии минфина, компания может быть связана с металлургическим заводом в Белоруссии. Список пополнился восьмью физическими лицами, связанными с КГБ и белорусскими предприятиями.

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 24 марта OFAC внес в свой реестр компанию «Белаз» и Минский автомобильный завод (МАЗ), а также их руководителей. Под санкции попали Центризбирком республики и авиалайнер президента страны Александра Лукашенко.

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3 августа под санкции США попали Институт общей физики им. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. Тогда же в санкционном реестре оказались россиянин Анатолий Смолин, связанный, как утверждается, с компанией Vega Strategic Services, а также сухогруз Paramushir и контейнеровоз Sasco Angara, связанные, по данным минфина, с ОАО «Сахалинское морское пароходство».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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