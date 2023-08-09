Германия направила Украине две установки ЗРК Patriot

В конце июня совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пояснял, что фонд за время своего существования (с 2021 г.) доказал состоятельность и полностью изменил подход к поддержке партнеров в области обороны. С учетом увеличения финансовый потолок фонда составит 12 млрд евро.