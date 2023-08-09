Германия направила Украине две установки ЗРК Patriot
Германия направила Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и около 30 танков Leopard. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.
Транш от Германии также включает 28 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, боеприпасы для Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Marder, бронетранспортеры M113, 46 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, Германия поставит Украине свыше 12 000 дымовых снарядов калибра 155 мм и др.
Отмечается, что некоторые поставки производятся из запасов. Также проводятся обучающие мероприятия.
Помимо этого Германия направит около 300 000 аптечек, 295 генераторов, 200 палаток, 44 машины скорой помощи, более 400 000 расфасованных военных обедов и др.
В конце июня совет ЕС одобрил увеличение Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель пояснял, что фонд за время своего существования (с 2021 г.) доказал состоятельность и полностью изменил подход к поддержке партнеров в области обороны. С учетом увеличения финансовый потолок фонда составит 12 млрд евро.
Пентагон сообщал, что с начала спецоперации России на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер военной помощи составил $400 млн.
Как писала The Washington Post, с начала боевых действий Киев получил порядка $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны.
После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.