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Суд заочно арестовал бизнесмена Черняка по делу о финансировании ВСУ

Ведомости

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена и генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма. Это следует из электронной базы суда.

Мера пресечения в отношении бизнесмена избрана в связи с уголовным делом по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что мера пресечения Черняку избрана на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

3 июля Следственный комитет объявил Черняка в розыск. По данным ведомства, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России. Затем Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.

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В СК тогда же сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

В ведомстве уточняли, что будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является предприниматель. Согласно картотеке Хамовнического суда, 11 августа было удовлетворено ходатайство об аресте имущества Черняка.

Среди активов алкогольного холдинга Global Spirits находятся предприятия по производству ликеро-водочных изделий «Хортиця», Одесский коньячный завод и др. Черняк также является блогером и ведущим YouTube-канала Big Money.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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