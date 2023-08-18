Суд заочно арестовал бизнесмена Черняка по делу о финансировании ВСУ

В СК тогда же сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).