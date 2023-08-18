Суд заочно арестовал бизнесмена Черняка по делу о финансировании ВСУ
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена и генерального директора алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка по делу о финансировании терроризма. Это следует из электронной базы суда.
Мера пресечения в отношении бизнесмена избрана в связи с уголовным делом по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что мера пресечения Черняку избрана на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.
3 июля Следственный комитет объявил Черняка в розыск. По данным ведомства, Черняк и иные лица с февраля по апрель 2022 г. организовали перечисление военнослужащим вооруженных сил Украины средств в размере «более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности» на территории России. Затем Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.
В СК тогда же сообщили о задержании двух неназванных доверенных лиц украинского бизнесмена, одному из которых было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору), а второму – по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
В ведомстве уточняли, что будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является предприниматель. Согласно картотеке Хамовнического суда, 11 августа было удовлетворено ходатайство об аресте имущества Черняка.
Среди активов алкогольного холдинга Global Spirits находятся предприятия по производству ликеро-водочных изделий «Хортиця», Одесский коньячный завод и др. Черняк также является блогером и ведущим YouTube-канала Big Money.