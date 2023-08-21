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Политика

Ганчев: ВСУ покинули Синьковку под Купянском из-за активных действий армии РФ

Ведомости

Российская армия предпринимает активные действия в районе Купянска, на этом фоне вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули Синьковку рядом с городом. Об этом сообщил глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает «РИА Новости». 

«Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка», – сказал он. По словам Ганчева, в поселке уже нет украинских военных.

Позже в эфире «России 24» чиновник уточнил, что под контролем России находятся 33 населенных пункта в Харьковской области. При этом у администрации есть доступ только к 17 из них. Остальные населенные пункты остаются под обстрелами ВСУ, пояснил он. 

Ранее по теме: ВС России установили контроль над еще пятью поселками Харьковской области

Ранее сегодня Минобороны сообщило об улучшении позиций российских военных на Купянском направлении. За сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре атаки противника в районах Синьковки и Новоселовского (ЛНР).

ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. 

Одновременно с этим российские войска продвигаются на Купянском направлении. На фоне наступления ВС РФ украинские власти объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Ранее Ганчев говорил, что российским военным осталось пройти «считанные километры» до Купянска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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