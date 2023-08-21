Ганчев: ВСУ покинули Синьковку под Купянском из-за активных действий армии РФ
Российская армия предпринимает активные действия в районе Купянска, на этом фоне вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули Синьковку рядом с городом. Об этом сообщил глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».
«Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка», – сказал он. По словам Ганчева, в поселке уже нет украинских военных.
Позже в эфире «России 24» чиновник уточнил, что под контролем России находятся 33 населенных пункта в Харьковской области. При этом у администрации есть доступ только к 17 из них. Остальные населенные пункты остаются под обстрелами ВСУ, пояснил он.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об улучшении позиций российских военных на Купянском направлении. За сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили четыре атаки противника в районах Синьковки и Новоселовского (ЛНР).
ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.