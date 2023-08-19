ВС России установили контроль над еще пятью поселками Харьковской области

«Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на 5 поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжелых условиях», – сказал он (цитата по ТАСС).