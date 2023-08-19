ВС России установили контроль над еще пятью поселками Харьковской области
За неделю российские войска установили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области, линия фронта постепенно двигается в сторону Харькова, сообщил глава подконтрольной России военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Военные РФ вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке, рассказал Ганчев в эфире «Соловьев. Live».
«Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на 5 поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33. Это в основном серая зона, и там люди проживают в очень тяжелых условиях», – сказал он (цитата по ТАСС).
Украинские власти ранее объявили об эвакуации в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области. Ганчев сообщал, что российским военным осталось пройти «считанные километры» до Купянска. 16 августа командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об усложнении обстановки на купянском направлении, в связи с чем он в течение двух дней работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу.
Последние несколько месяцев Минобороны сообщает о продвижении российских войск на купянском направлении. Ранее ведомство сообщило, что ВС РФ «улучшили положение по переднему краю», в частности, армия отразила семь контратак ВСУ на этом направлении в ЛНР и Харьковской области.