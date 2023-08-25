Муж премьер-министра Эстонии объявил о решении продать свои акции в Stark Logistics
Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик, который является финансовым директором логистической компании Stark Logistics, оказывавшей услуги на территории России, принял решение продать свою долю в компании и покинуть ее, передает эстонская газета Postimees.
«Сегодня я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продаю все свои акции Stark Logistics, выйду из состава совета директоров компании, покину пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам», – написал он, объяснив свое решение тем, что эта ситуация влияет на работу Каи Каллас.
Халлик добавил, что он проработал в компании 14 лет и за это время всегда действовал в рамках закона. «Мы неоднократно обсуждали вопрос транспортировки для нашего клиента и считали, что поступаем правильно, помогаем нужным людям и спасаем хорошую эстонскую компанию», – добавил он.
Супруг премьер-министра извинился за возникшую ситуацию и подтвердил, что Каллас не была осведомлена о его деловой активности.
23 августа в СМИ появилась информация о том, что Stark Logistics возобновила свою работу в России, несмотря на спецоперацию на Украине. В разговоре с порталом ERP генеральный директор компании Кристьян Крааг сообщил, что сейчас компания осуществляет перевозки с последними грузами, «чтобы можно было завершить деятельность». При этом он не назвал точный объем перевозок и их количество. По словам Краага, речь идет о складских остатках, которые не попадают под действие санкций.
После этого на премьер-министра Эстонии обрушилась волна критики. Президент страны Алар Карис потребовал от нее разъяснений по факту произошедшего. В свою очередь Каллас отметила, что ничего не знала о предпринимательской деятельности мужа. Она также подчеркнула, что всем местным компаниям следует прекратить вести бизнес в России.
Stark Logistics зарегистрирована в эстонском городе Кейла, расположенном к юго-западу от Таллина. Как пишет Bloomberg, клиент компании управляет заводом по производству аэрозольной упаковки в России, окончательные отгрузка произойдет в сентябре. По информации ERP, Халлику принадлежит в компании Stark Logistics 24%.