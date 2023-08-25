Муж премьер-министра Эстонии объявил о решении продать свои акции в Stark Logistics

23 августа в СМИ появилась информация о том, что Stark Logistics возобновила свою работу в России, несмотря на спецоперацию на Украине. В разговоре с порталом ERP генеральный директор компании Кристьян Крааг сообщил, что сейчас компания осуществляет перевозки с последними грузами, «чтобы можно было завершить деятельность». При этом он не назвал точный объем перевозок и их количество. По словам Краага, речь идет о складских остатках, которые не попадают под действие санкций.