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Собянин сообщил о сбитом в Истринском районе беспилотнике

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотник в Истринском районе Московской области, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего», – написал он.

О беспилотнике также сообщило Минобороны России. «26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», – говорится в сообщении министерства. Оборонное ведомство также подтверждает, что беспилотник был сбит в Истринском районе.

«РИА Новости» со ссылкой на данные «Яндекс. Расписания» сообщало, что в ночь с 25 на 26 августа в московских аэропортах задержали около 24 рейсов, восемь были отменены. В частности, по данным на 3:21 мск, во «Внуково» задержано 14 рейсов и отменены четыре, в «Домодедово» задержаны два рейса и отменены четыре, в»Шереметьево» были задержаны восемь рейсов.

25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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