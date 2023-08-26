Собянин сообщил о сбитом в Истринском районе беспилотнике

«РИА Новости» со ссылкой на данные «Яндекс. Расписания» сообщало, что в ночь с 25 на 26 августа в московских аэропортах задержали около 24 рейсов, восемь были отменены. В частности, по данным на 3:21 мск, во «Внуково» задержано 14 рейсов и отменены четыре, в «Домодедово» задержаны два рейса и отменены четыре, в»Шереметьево» были задержаны восемь рейсов.