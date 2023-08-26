Собянин сообщил о сбитом в Истринском районе беспилотнике
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили беспилотник в Истринском районе Московской области, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего», – написал он.
О беспилотнике также сообщило Минобороны России. «26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», – говорится в сообщении министерства. Оборонное ведомство также подтверждает, что беспилотник был сбит в Истринском районе.
«РИА Новости» со ссылкой на данные «Яндекс. Расписания» сообщало, что в ночь с 25 на 26 августа в московских аэропортах задержали около 24 рейсов, восемь были отменены. В частности, по данным на 3:21 мск, во «Внуково» задержано 14 рейсов и отменены четыре, в «Домодедово» задержаны два рейса и отменены четыре, в»Шереметьево» были задержаны восемь рейсов.
25 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».