Рогозин заявил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб
На запорожском направлении украинские военные стали массово применять корректируемые авиабомбы, заявил руководитель военно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Подразделение центра участвует в выполнении боевых задач на этом участке фронта.
«Самолеты ВСУ стали наносить по нашим позициям удары бомбами типа Joint Direct Attack Munition (JDAM). Это авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Их масса от 230 до 960 кг», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
По информации главы центра, бомбы сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км.
Ранее на Украине начали использовать кассетные боеприпасы, которые поставили США. В августе украинские власти передали Вашингтону первый доклад об их применении, а пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев использует вооружение «надлежащим образом».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу после этого говорил, что Россия в ходе спецоперации не использует кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, и допустил, что этот подход может быть пересмотрен.