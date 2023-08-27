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Рогозин заявил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб

Ведомости

На запорожском направлении украинские военные стали массово применять корректируемые авиабомбы, заявил руководитель военно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 

Подразделение центра участвует в выполнении боевых задач на этом участке фронта.

«Самолеты ВСУ стали наносить по нашим позициям удары бомбами типа Joint Direct Attack Munition (JDAM). Это авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Их масса от 230 до 960 кг», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По информации главы центра, бомбы сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км.

Ранее на Украине начали использовать кассетные боеприпасы, которые поставили США. В августе украинские власти передали Вашингтону первый доклад об их применении, а пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев использует вооружение «надлежащим образом».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после этого говорил, что Россия в ходе спецоперации не использует кассетные боеприпасы по гуманитарным соображениям, и допустил, что этот подход может быть пересмотрен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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