Новым министром обороны Британии назначен министр энергетики Грант Шаппс
Новым министром обороны Великобритании вместо подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс, передает Sky News.
Должность министра обороны станет для Шаппса пятой позицией, которую он займет в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне Шаппс занимал пост министра транспорта, при Лиз Трасс — министра внутренних дел.
По информации Sky News, новым министром энергетики может стать нынешний министр по делам детей Клэр Коутиньо. 31 августа Бен Уоллес, который был министром обороны с 2019 г., подал в отставку. После отставки он планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности», сообщил он. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку Уоллеса.