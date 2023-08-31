Новым министром обороны Британии назначен министр энергетики Грант Шаппс

По информации Sky News, новым министром энергетики может стать нынешний министр по делам детей Клэр Коутиньо. 31 августа Бен Уоллес, который был министром обороны с 2019 г., подал в отставку. После отставки он планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности», сообщил он. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку Уоллеса.