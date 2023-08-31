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Новым министром обороны Британии назначен министр энергетики Грант Шаппс

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Новым министром обороны Великобритании вместо подавшего 31 августа в отставку Бена Уоллеса назначен министр энергетической безопасности Грант Шаппс, передает Sky News.

Должность министра обороны станет для Шаппса пятой позицией, которую он займет в кабинете министров за последний год. При бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне Шаппс занимал пост министра транспорта, при Лиз Трасс — министра внутренних дел.

По информации Sky News, новым министром энергетики может стать нынешний министр по делам детей Клэр Коутиньо. 31 августа Бен Уоллес, который был министром обороны с 2019 г., подал в отставку. После отставки он планирует заняться теми сферами жизни, которыми он раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности», сообщил он. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку Уоллеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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