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В результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ погибли два человека

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Конские Раздоры в Запорожской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером в 18:30 боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района», – написал он.

По данным Рогова, удар пришелся по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка.

В настоящее на месте ЧП работают оперативные службы, спасатели разбирают завалы и тушат огонь.

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Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ Владимира Путина из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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