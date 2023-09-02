В результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ погибли два человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Конские Раздоры в Запорожской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Сегодня вечером в 18:30 боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района», – написал он.
По данным Рогова, удар пришелся по территории коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка.
В настоящее на месте ЧП работают оперативные службы, спасатели разбирают завалы и тушат огонь.
Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ Владимира Путина из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.