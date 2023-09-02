В результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ погибли два человека

Новые регионы вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ Владимира Путина из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.