Турчак предложил присвоить звание «Город трудовой доблести» еще десяти городам
«Единая Россия» предлагает присвоить еще десяти российским городам почетное звание «Город трудовой доблести». Это предложение озвучил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа» президенту России Владимиру Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам десять новых претендентов на звание "Город трудовой доблести" <...> Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу», – сказал Турчак.
В предложенный ЕР список вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Почетное звание «Город трудовой доблести» учреждено в преддверии 75-летия Великой Победы. Оно присваивается городам, предприятия которых внесли наиболее значимый вклад в обеспечение нужд СССР и Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Почетное звание присвоено уже 53 городам.
В ноябре прошлого года Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» девяти российским городам: Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Это мотивировалось тем, что жители в годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив массовый трудовой героизм.