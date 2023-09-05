Турчак предложил присвоить звание «Город трудовой доблести» еще десяти городам

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам десять новых претендентов на звание "Город трудовой доблести" <...> Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу», – сказал Турчак.