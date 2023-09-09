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Политика

Участники G20 приняли итоговую декларацию

Ведомости

Участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии приняли совместную итоговую декларацию, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

«Благодаря напряженной работе всех команд мы достигли консенсуса по декларации саммита лидеров G20... Я объявляю о принятии этой декларации», – сказал он (цитата по Reuters).

Как сообщали западные СМИ, делегаты G20 выработали компромиссные формулировки в итоговом коммюнике. По информации Reuters, в текущем проекте документа подчеркиваются «принципы устава ООН против применения силы и в пользу территориальной целостности», также приветствуются усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине.

В итоговом документе, уточняет ТАСС, G20 признает различие оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, а также выступает против применения или угроз применения ядерного оружия и за возобновление зерновой сделки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что итоговая декларация «большой двадцатки» будет одобрена Москвой, только если в нем будет отражена ее позиция.

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В декларации по итогам саммита «двадцатки» на Бали в 2022 г. говорилось, что большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». При этом в документе отмечалось, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации [на Украине] и санкций». Как отмечал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».

Встреча стран G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, Россию на саммите представляет Лавров. 8 сентября МИД России сообщил, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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