Участники G20 приняли итоговую декларацию
Участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии приняли совместную итоговую декларацию, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
«Благодаря напряженной работе всех команд мы достигли консенсуса по декларации саммита лидеров G20... Я объявляю о принятии этой декларации», – сказал он (цитата по Reuters).
Как сообщали западные СМИ, делегаты G20 выработали компромиссные формулировки в итоговом коммюнике. По информации Reuters, в текущем проекте документа подчеркиваются «принципы устава ООН против применения силы и в пользу территориальной целостности», также приветствуются усилия по достижению «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине.
В итоговом документе, уточняет ТАСС, G20 признает различие оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, а также выступает против применения или угроз применения ядерного оружия и за возобновление зерновой сделки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что итоговая декларация «большой двадцатки» будет одобрена Москвой, только если в нем будет отражена ее позиция.
В декларации по итогам саммита «двадцатки» на Бали в 2022 г. говорилось, что большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». При этом в документе отмечалось, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации [на Украине] и санкций». Как отмечал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».
Встреча стран G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, Россию на саммите представляет Лавров. 8 сентября МИД России сообщил, что страны G7 оказывают давление на Индию, желая отразить в итоговых документах саммита G20 односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Несмотря на это, отметили в МИДе, Индия старается придерживаться нейтралитета. В частности, в Нью-Дели не согласились по требованию Запада пригласить Украину на саммит, напомнили в российском ведомстве.