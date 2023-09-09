Участники G20 приняли итоговую декларацию

В декларации по итогам саммита «двадцатки» на Бали в 2022 г. говорилось, что большинство членов G20 «строго осудили войну на Украине», указав на «вызванные ею огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». При этом в документе отмечалось, что «были также высказаны другие точки зрения и различные оценки, касающиеся указанной ситуации [на Украине] и санкций». Как отмечал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация «приложила много усилий, чтобы сбалансированный текст родился».