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Политика

ЕС не признает выборы президента Нагорного Карабаха

Ведомости

Евросоюз не признает легитимность президентских выборов, завершившихся в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

«В связи с так называемыми "президентскими выборами" в Степанакерте 9 сентября Европейский союз вновь заявляет, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых они были проведены», – говорится в сообщении.

При этом в ЕС подчеркнули, что считают важной консолидацию жителей НКР вокруг фактического руководства, которое хочет и может вести диалог с Баку, нацеленный на результат.

«ЕС привержен поддержке этого процесса», – добавили там.

Как стало известно ранее, президентом НКР 9 сентября был избран Самвел Шахраманян, сменивший на этом посту Араика Арутюняна, который возглавлял республику с 2020 г. Процедура прошла в ходе внеочередной сессии национального собрания НКР по вопросу выборов президента Арцаха. В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, кандидатуру Шахраманяна не поддержал только один человек.

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Самвел Шахраманян в 1990-х служил в армии обороны Карабаха, затем работал в службе нацбезопасности республики. С марта 2023 г. Шахраманян стал секретарем совета безопасности НКР, принимал участие в переговорах по Лачинскому коридору. С 31 августа указом президента его назначили госминистром Арцаха. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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