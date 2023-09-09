ЕС не признает выборы президента Нагорного Карабаха
Евросоюз не признает легитимность президентских выборов, завершившихся в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
«В связи с так называемыми "президентскими выборами" в Степанакерте 9 сентября Европейский союз вновь заявляет, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых они были проведены», – говорится в сообщении.
При этом в ЕС подчеркнули, что считают важной консолидацию жителей НКР вокруг фактического руководства, которое хочет и может вести диалог с Баку, нацеленный на результат.
«ЕС привержен поддержке этого процесса», – добавили там.
Как стало известно ранее, президентом НКР 9 сентября был избран Самвел Шахраманян, сменивший на этом посту Араика Арутюняна, который возглавлял республику с 2020 г. Процедура прошла в ходе внеочередной сессии национального собрания НКР по вопросу выборов президента Арцаха. В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, кандидатуру Шахраманяна не поддержал только один человек.
Самвел Шахраманян в 1990-х служил в армии обороны Карабаха, затем работал в службе нацбезопасности республики. С марта 2023 г. Шахраманян стал секретарем совета безопасности НКР, принимал участие в переговорах по Лачинскому коридору. С 31 августа указом президента его назначили госминистром Арцаха.