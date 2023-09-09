ЕС не признает выборы президента Нагорного Карабаха

Как стало известно ранее, президентом НКР 9 сентября был избран Самвел Шахраманян, сменивший на этом посту Араика Арутюняна, который возглавлял республику с 2020 г. Процедура прошла в ходе внеочередной сессии национального собрания НКР по вопросу выборов президента Арцаха. В закрытом тайном голосовании приняли участие 23 депутата, кандидатуру Шахраманяна не поддержал только один человек.