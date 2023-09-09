В Крыму сбили еще два беспилотника

В районе 19:30 по мск Аксенов сообщил о сбитом БПЛА на северо-западе полуострова. Эту информацию подтвердило и Минобороны РФ, заявив, что аппарат использовался для совершения террористической атаки по объектам РФ. Информации о пострадавших и ущербе на земле в результате произошедшего не поступало.