В Крыму сбили еще два беспилотника
На западе Крыма сбили еще два украинских беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», – написал он.
В районе 19:30 по мск Аксенов сообщил о сбитом БПЛА на северо-западе полуострова. Эту информацию подтвердило и Минобороны РФ, заявив, что аппарат использовался для совершения террористической атаки по объектам РФ. Информации о пострадавших и ущербе на земле в результате произошедшего не поступало.
В своей сводке от 9 сентября Минобороны России отчиталось также об уничтожении трех безэкипажных полупогружных катеров, которые попытались атаковать Крымский мост. В Черном море западнее Крыма самолеты морской авиации также уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ). В катерах находилось до 50 украинских военнослужащих, уточнили в оборонном ведомстве.
8 сентября украинский дрон был сбит на севере полуострова, в тот же день была пресечена попытка диверсии на железной дороге, сообщал Аксенов. Предыдущая попытка атаковать Крым беспилотниками была предпринята украинской стороной 30 августа.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.