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В Крыму сбили еще два беспилотника

Ведомости

На западе Крыма сбили еще два украинских беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», – написал он.

В районе 19:30 по мск Аксенов сообщил о сбитом БПЛА на северо-западе полуострова. Эту информацию подтвердило и Минобороны РФ, заявив, что аппарат использовался для совершения террористической атаки по объектам РФ. Информации о пострадавших и ущербе на земле в результате произошедшего не поступало.

В своей сводке от 9 сентября Минобороны России отчиталось также об уничтожении трех безэкипажных полупогружных катеров, которые попытались атаковать Крымский мост. В Черном море западнее Крыма самолеты морской авиации также уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ). В катерах находилось до 50 украинских военнослужащих, уточнили в оборонном ведомстве.

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8 сентября украинский дрон был сбит на севере полуострова, в тот же день была пресечена попытка диверсии на железной дороге, сообщал Аксенов. Предыдущая попытка атаковать Крым беспилотниками была предпринята украинской стороной 30 августа.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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