Биограф Маска: ВСУ ошибочно считали, что Starlink работал в районе Крыма

Маск позднее опроверг эту информацию, заявив, что в «регионах, о которых идет речь», Starlink не была активирована, а потому «SpaceX ничего не деактивировала». При этом миллиардер подтвердил, что ранее ему поступил запрос об активации Starlink «на всем пути до Севастополя». Он добавил, что его согласие сделать это означало бы причастность к «крупному военному акту и эскалации конфликта».