Биограф Маска: ВСУ ошибочно считали, что Starlink работал в районе Крыма
Киев считал, что покрытие спутников Starlink охватывало побережье Крыма, но узнав, что это не так, просил основателя SpaceX Илона Маска включить доступ к спутникам. Об этом рассказал автор новой биографии миллиардера Уолтер Айзексон.
Ранее CNN со ссылкой на отрывок из его книги сообщил, что Маск приказал отключить доступ к Starlink у Крыма для срыва атаки ВСУ на российские военные корабли. Как утверждалось, приблизившись к российским кораблям, украинские подводные беспилотники «потеряли связь и были выброшены на берег, не причинив вреда». А Politico утверждало, что Маск отключил доступ к спутникам якобы после разговора с послом РФ в США Анатолием Антоновым, предупредившим о «ядерном ответе» в случае атаки на Крым.
Маск позднее опроверг эту информацию, заявив, что в «регионах, о которых идет речь», Starlink не была активирована, а потому «SpaceX ничего не деактивировала». При этом миллиардер подтвердил, что ранее ему поступил запрос об активации Starlink «на всем пути до Севастополя». Он добавил, что его согласие сделать это означало бы причастность к «крупному военному акту и эскалации конфликта».
Айзексон сегодня в X (бывшая Twitter) заявил, что ВСУ думали, что покрытие Starlink было включено вплоть до Крыма, но это было не так.
«Они попросили Маска включить его для атаки их беспилотной подводной лодки на российский флот. Маск не включил его, потому что считал, вероятно, правильно, что это приведет к крупной войне», – написал он.
О начале работы Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.
В феврале 2023 г. SpaceX ограничила доступ к Starlink для управления украинскими беспилотниками, заявив, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения. В марте Маск заявил, что Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта.