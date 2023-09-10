Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов вузов

«Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодёжи из стран Азии и Африки», – сказал Нарышкин на конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир» на ВЭФ (цитата по «РИА Новости").