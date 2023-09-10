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Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при составлении рейтингов вузов

Ведомости

Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, заявил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодёжи из стран Азии и Африки», – сказал Нарышкин на конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир» на ВЭФ (цитата по «РИА Новости").

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных