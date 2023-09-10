Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Днем 10 сентября российские силы пресекли попытку атаки украинского беспилотника по объектам на территории РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили БПЛА над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«10 сентября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал об инциденте, уточнив, что беспилотник сбили в Белгородском районе. По предварительным данным властей, никто из жителей не пострадал, однако один из фрагментов БПЛА упал в огород частного дома. На месте происшествия находятся все оперативные службы, добавил он.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Последний раз о попытке атаки дронами Минобороны рассказывало 8 сентября. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.