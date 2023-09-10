Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал об инциденте, уточнив, что беспилотник сбили в Белгородском районе. По предварительным данным властей, никто из жителей не пострадал, однако один из фрагментов БПЛА упал в огород частного дома. На месте происшествия находятся все оперативные службы, добавил он.