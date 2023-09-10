В результате авиаудара по столице Судана погибли 40 человек
Как минимум 40 человек погибли в результате авиаудара по рынку на юге Хартума, передает Reuters со ссылкой на заявление местной волонтерской службы неотложной помощи.
Такое количество жертв, по данным агентства, стало наибольшим за всю гражданскую войну в Судане, которая началась 15 апреля. Еще одна атака произошла 5 сентября, Reuters со ссылкой на группу активистов Emergency Lawyers писало о 32 погибших и десятках раненых в результате артиллерийских ударов суданской армии.
В апреле в стране начались полномасштабные бои с использованием вооружения между силами оперативной поддержки (RSF) и вооруженными силами Судана. Столкновения последовали за конфликтом между генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы, и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF.
В мае телеканал Al Arabiya сообщал, что во время военного конфликта погибли 676 мирных жителей, ранения получили более 5575 человек. В том же месяце Минобороны России сообщило об эвакуации из Судана более 200 россиян, а в августе стало известно о вывозе из страны части сотрудников российского посольства.