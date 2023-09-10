В результате авиаудара по столице Судана погибли 40 человек

В мае телеканал Al Arabiya сообщал, что во время военного конфликта погибли 676 мирных жителей, ранения получили более 5575 человек. В том же месяце Минобороны России сообщило об эвакуации из Судана более 200 россиян, а в августе стало известно о вывозе из страны части сотрудников российского посольства.