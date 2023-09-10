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Политика

В результате авиаудара по столице Судана погибли 40 человек

Ведомости

Как минимум 40 человек погибли в результате авиаудара по рынку на юге Хартума, передает Reuters со ссылкой на заявление местной волонтерской службы неотложной помощи.

Такое количество жертв, по данным агентства, стало наибольшим за всю гражданскую войну в Судане, которая началась 15 апреля. Еще одна атака произошла 5 сентября, Reuters со ссылкой на группу активистов Emergency Lawyers писало о 32 погибших и десятках раненых в результате артиллерийских ударов суданской армии.

В апреле в стране начались полномасштабные бои с использованием вооружения между силами оперативной поддержки (RSF) и вооруженными силами Судана. Столкновения последовали за конфликтом между генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы, и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF.

В мае телеканал Al Arabiya сообщал, что во время военного конфликта погибли 676 мирных жителей, ранения получили более 5575 человек. В том же месяце Минобороны России сообщило об эвакуации из Судана более 200 россиян, а в августе стало известно о вывозе из страны части сотрудников российского посольства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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