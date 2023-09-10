В Общественной палате рассказали о попытках Украины повлиять на выборы в России

Как ранее рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, за прошедшие два дня выборов зафиксировано более 20 000 атак на сайт дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она уточнила, что были выявлены в том числе несколько «очень направленных, очень сложных воздействий на всю инфраструктуру ДЭГ».