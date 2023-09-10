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В Общественной палате рассказали о попытках Украины повлиять на выборы в России

Ведомости

Украинские мошенники пытаются завладеть аккаунтами россиян на «Госуслугах» для влияния на выборы в России. Об этом заявил член Общественной палаты РФ и руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Мы видим, как используются эти мошеннические центры на Украине, которые пытаются методами социальным технологий перехватить управление этими аккаунтами в "Госуслугах", чтоб повлиять на голосование», – сказал он (цитата по «РИА Новостям»).

Западные спецслужбы, по заявлению Григорьева, «заставляют даже родственников, проживающих на территориях, подконтрольных Украине, звонить людям, запугивать членов избиркомов, наблюдателей» и др.

Как ранее рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, за прошедшие два дня выборов зафиксировано более 20 000 атак на сайт дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она уточнила, что были выявлены в том числе несколько «очень направленных, очень сложных воздействий на всю инфраструктуру ДЭГ».

10 сентября в России проходит единый день голосования (ЕДГ). В 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР. Выборы впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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