Чернышов поздравил Собянина с победой на выборах в Москве
Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Борис Чернышов поздравил действующего главу столичной администрации Сергея Собянина с победой на выборах.
«Конечно же, было тяжело соперничать с моим главным оппонентом – действующим мэром и будущим мэром… Сергеем Семеновичем Собяниным… Я поздравляю его с заслуженным первым местом», – отметил Чернышов в ходе марафона «Ночь выборов» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее стало известно, что Собянин набрал порядка 2 млн голосов в рамках онлайн-голосования, всего же в выборах мэра Москвы приняли участие 3,3 млн избирателей.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
В выборах главы столицы участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.