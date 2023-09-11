Песков: повышение призывного возраста произошло после оценки экспертов

«И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями. В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», – добавил Песков.