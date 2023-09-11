Песков: повышение призывного возраста произошло после оценки экспертов
Он подчеркнул, что целесообразность шкалы призывного возраста определяется специалистами. В первую очередь, это министерство обороны.
«И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями. В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», – добавил Песков.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста будет увеличена до 30 лет с 2024 г. Изначально предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно.
Ранее Песков отмечал, что в вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Минобороны. До принятия закона он рассказывал, что профильные ведомства дали объяснения, а точка зрения военного министерства по этому вопросу аргументированная и экспертная.