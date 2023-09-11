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Политика

Песков: повышение призывного возраста произошло после оценки экспертов

Ведомости

Повышение верхней границы призывного возраста произошло после анализа экспертами демографической ситуации и потребностей «военного строительства». Об этом в интервью телеканалу РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что целесообразность шкалы призывного возраста определяется специалистами. В первую очередь, это министерство обороны.

«И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями. В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», – добавил Песков.

Ранее по теме: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым верхняя граница призывного возраста будет увеличена до 30 лет с 2024 г. Изначально предлагалось поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно.

Ранее Песков отмечал, что в вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Минобороны. До принятия закона он рассказывал, что профильные ведомства дали объяснения, а точка зрения военного министерства по этому вопросу аргументированная и экспертная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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