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Общество

Песков объяснил отличие закона о призыве от изначальной позиции Путина

Ведомости

В вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Объяснения все даны профильными ведомствами, и если есть вопросы, то нужно ориентироваться прежде всего на них. И здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся. Вот все, что я могу сказать по этой теме», – подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, почему изменилась первоначальная концепция законопроекта, он уточнил, что комментарии должно давать компетентное ведомство. «Не могу вам точно сказать. Здесь я не буду давать какие-либо комментарии», – отметил он.

Ранее по теме: В Госдуме отказались от поэтапного повышения призывного возраста

21 июля комитет Государственной думы по обороне одобрил поправки, которые предлагают установить призывной возраст с 18 до 30 лет, а не с 21, как предполагалось ранее. При внесении законопроекта в Госдуму документ предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу, однако при рассмотрении поправок было принято решение, что призывной возраст срочной службы уже с 1 января 2024 г. составит от 18 до 30 лет. Законопроект могут рассмотреть во втором и третьем чтениях 25 июля.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил расширение диапазона призывного возраста демографической ситуацией. По словам главы комитета, в весенний призыв 2023 г. призвали 147 000 человек, и «для того чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».

Ранее Песков рассказывал, что президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст, но детали и оформление этой идеи зависит от Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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