Песков объяснил отличие закона о призыве от изначальной позиции Путина

21 июля комитет Государственной думы по обороне одобрил поправки, которые предлагают установить призывной возраст с 18 до 30 лет, а не с 21, как предполагалось ранее. При внесении законопроекта в Госдуму документ предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу, однако при рассмотрении поправок было принято решение, что призывной возраст срочной службы уже с 1 января 2024 г. составит от 18 до 30 лет. Законопроект могут рассмотреть во втором и третьем чтениях 25 июля.