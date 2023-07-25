Песков объяснил отличие закона о призыве от изначальной позиции Путина
В вопросах изменения призывного возраста исходной точкой является позиция Министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Объяснения все даны профильными ведомствами, и если есть вопросы, то нужно ориентироваться прежде всего на них. И здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся. Вот все, что я могу сказать по этой теме», – подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос о том, почему изменилась первоначальная концепция законопроекта, он уточнил, что комментарии должно давать компетентное ведомство. «Не могу вам точно сказать. Здесь я не буду давать какие-либо комментарии», – отметил он.
21 июля комитет Государственной думы по обороне одобрил поправки, которые предлагают установить призывной возраст с 18 до 30 лет, а не с 21, как предполагалось ранее. При внесении законопроекта в Госдуму документ предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу, однако при рассмотрении поправок было принято решение, что призывной возраст срочной службы уже с 1 января 2024 г. составит от 18 до 30 лет. Законопроект могут рассмотреть во втором и третьем чтениях 25 июля.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил расширение диапазона призывного возраста демографической ситуацией. По словам главы комитета, в весенний призыв 2023 г. призвали 147 000 человек, и «для того чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы».
Ранее Песков рассказывал, что президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст, но детали и оформление этой идеи зависит от Минобороны.