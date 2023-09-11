Газета
Политика

Два российских ТУ-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтийским морем

Ведомости

Два бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации России выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около пяти часов», – говорится в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

9 сентября в Балтийском море начались учения НАТО Northern Coasts, целью которых является отработка десантных операций и ударов с моря на сушу. В учениях, как сообщалось ранее, примут участие около 30 кораблей и 3000 военнослужащих. В ВМС Германии говорили в начале сентября, что участники учений впервые отработают действия по реагированию на потенциальное нападение России.

10 августа два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана длительностью восемь часов. 15 августа два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря. В июле Ту-95МС совершили плановый полет вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря, а в июне – над Баренцевым и Норвежским морями.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных