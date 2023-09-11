Два российских ТУ-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтийским морем

9 сентября в Балтийском море начались учения НАТО Northern Coasts, целью которых является отработка десантных операций и ударов с моря на сушу. В учениях, как сообщалось ранее, примут участие около 30 кораблей и 3000 военнослужащих. В ВМС Германии говорили в начале сентября, что участники учений впервые отработают действия по реагированию на потенциальное нападение России.