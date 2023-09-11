Два российских ТУ-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтийским морем
Два бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации России выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около пяти часов», – говорится в сообщении.
9 сентября в Балтийском море начались учения НАТО Northern Coasts, целью которых является отработка десантных операций и ударов с моря на сушу. В учениях, как сообщалось ранее, примут участие около 30 кораблей и 3000 военнослужащих. В ВМС Германии говорили в начале сентября, что участники учений впервые отработают действия по реагированию на потенциальное нападение России.
10 августа два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана длительностью восемь часов. 15 августа два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря. В июле Ту-95МС совершили плановый полет вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря, а в июне – над Баренцевым и Норвежским морями.