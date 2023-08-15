Два российских Ту-95МС выполнили шестичасовой полет над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС российской дальней авиации выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – прокомментировал патрулирование командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Длительность полета превысила шесть часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России.
На прошлой неделе два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек.