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Два российских Ту-95МС выполнили шестичасовой полет над Японским морем

Ведомости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС российской дальней авиации выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – прокомментировал патрулирование командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Длительность полета превысила шесть часов, ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России.

На прошлой неделе два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.

Ранее в июле Ту-95МС совершили плановый полет вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря, а в июне – над Баренцевым и Норвежским морями.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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