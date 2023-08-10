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Два Ту-160 провели восьмичасовое патрулирование над Баренцевым морем

Ведомости

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана длительностью 8 часов. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – прокомментировал полет командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Военачальник добавил, что российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ту-160 составляют основу дальней авиации – одну из трех частей триады стратегических ядерных сил. Каждый ракетоносец способен нести 12 крылатых ракет, которые могут оснащаться ядерными боевыми частями.

Ранее «Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого построенного за постсоветское время «с нуля» бомбардировщика Ту-160М. Ту-160М был создан в ходе масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации. Самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также бортовым радиоэлектронным оборудованием. Свой первый полет построенный «с нуля» Ту-160М совершил 12 января 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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