Два Ту-160 провели восьмичасовое патрулирование над Баренцевым морем

Ранее «Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого построенного за постсоветское время «с нуля» бомбардировщика Ту-160М. Ту-160М был создан в ходе масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации. Самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также бортовым радиоэлектронным оборудованием. Свой первый полет построенный «с нуля» Ту-160М совершил 12 января 2022 г.