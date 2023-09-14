СМИ: США объявят санкции против пяти турецких компаний за якобы поддержку России

О возможном введении наказания для компаний, которые якобы поддерживают Россию в обходе санкций, говорили и в Евросоюзе. Летом в Европейском совете заявили о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые, по мнению ЕС, помогают доставлять на территорию страны санкционные технологии и товары, в том числе двойного назначения.