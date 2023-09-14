СМИ: США объявят санкции против пяти турецких компаний за якобы поддержку России
Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить санкции против пяти турецких компаний и гражданина Турции якобы за оказание поддержки России в обходе экономических ограничений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского минфина.
В санкционный список вошли судоходные и торговые компании. США обвиняют их в оказании услуг по ремонту кораблей, связанных с Минобороны России. Белый дом также считает, что эти организации помогали в передаче «товаров двойного назначения». По данным агентства, под санкции попали юрлица Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, ID Ship Agency и CTL Limited.
«В течение последних 18 месяцев мы делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором <...>. Это решение отражает нашу постоянную приверженность преследованию физических и юридических лиц, которые оказывают материальную поддержку организациям, попавшим под санкции», – заявил сотрудник минфина США.
Чиновник добавил, что новые санкции станут частью более крупного пакета ограничений, которые США планируют ввести против более чем 150 организаций.
О возможном введении наказания для компаний, которые якобы поддерживают Россию в обходе санкций, говорили и в Евросоюзе. Летом в Европейском совете заявили о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые, по мнению ЕС, помогают доставлять на территорию страны санкционные технологии и товары, в том числе двойного назначения.