Два Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

В середине августа два Ту-95МС выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, а в июле – вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. В прошлый раз о выполнении планового полета над Баренцевым и Норвежским морями Минобороны сообщало в июне.