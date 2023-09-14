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Два Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

Ведомости

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила около четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил», – говорится в сообщении.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул в свою очередь, что полет проведен в строгом соответствии с международными правилами.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек.

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В середине августа два Ту-95МС выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, а в июле – вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. В прошлый раз о выполнении планового полета над Баренцевым и Норвежским морями Минобороны сообщало в июне.

11 сентября два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, в котором 9 сентября начались учения НАТО Northern Coasts.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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