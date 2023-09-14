Два Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны РФ.
«Продолжительность полета составила около четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил», – говорится в сообщении.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул в свою очередь, что полет проведен в строгом соответствии с международными правилами.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу противника с применением ядерного ракетного оружия. Экипаж одного самолета состоит из семи человек.
В середине августа два Ту-95МС выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, а в июле – вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. В прошлый раз о выполнении планового полета над Баренцевым и Норвежским морями Минобороны сообщало в июне.
11 сентября два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановое патрулирование в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, в котором 9 сентября начались учения НАТО Northern Coasts.