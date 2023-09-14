США продлили исключение из санкций для поставляемой Японии нефти с «Сахалина-2»

США, Евросоюз и страны G7 при введении потолка цен на российскую нефть сделали исключение для энергосырья, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2». Послабление действует только при условии, что эту нефть будут поставлять исключительно в Японию. Правило должно было прекратить действовать 30 сентября 2023 г.