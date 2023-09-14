Газета
Политика

США продлили исключение из санкций для поставляемой Японии нефти с «Сахалина-2»

Ведомости

США продлили защиту от санкций для поставок нефти из России в Японию по проекту «Сахалин-2». Исключение из ограничений будет действовать до 28 июня 2024 г., сообщил минфин США.

США, Евросоюз и страны G7 при введении потолка цен на российскую нефть сделали исключение для энергосырья, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2». Послабление действует только при условии, что эту нефть будут поставлять исключительно в Японию. Правило должно было прекратить действовать 30 сентября 2023 г.

Министерство финансов Японии также предлагало сделать исключение из антироссийских санкций для энергоносителей, добываемых в рамках проектов «Арктик СПГ – 2» и «Сахалин-1». Ведомство заявило, что сделало такой шаг «для обеспечения энергетической безопасности страны».

Ранее по теме: Почему Япония вывела из-под санкций «Арктик СПГ – 2» и сахалинские проекты

Страна выразила готовность оказать российским компаниям строительные и инжиниринговые услуги для реализации этих проектов. Япония также разрешила своим предприятиям выполнять работы, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и газа на «Арктик СПГ – 2» и «Сахалине-1».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных