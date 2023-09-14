США продлили исключение из санкций для поставляемой Японии нефти с «Сахалина-2»
США, Евросоюз и страны G7 при введении потолка цен на российскую нефть сделали исключение для энергосырья, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2». Послабление действует только при условии, что эту нефть будут поставлять исключительно в Японию. Правило должно было прекратить действовать 30 сентября 2023 г.
Министерство финансов Японии также предлагало сделать исключение из антироссийских санкций для энергоносителей, добываемых в рамках проектов «Арктик СПГ – 2» и «Сахалин-1». Ведомство заявило, что сделало такой шаг «для обеспечения энергетической безопасности страны».
Страна выразила готовность оказать российским компаниям строительные и инжиниринговые услуги для реализации этих проектов. Япония также разрешила своим предприятиям выполнять работы, связанные с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и газа на «Арктик СПГ – 2» и «Сахалине-1».