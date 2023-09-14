Фигуристка Дробязко может лишиться литовского гражданства в ближайшее время

«Сами шоу, в которых она участвует и танцует, конечно, не имеют никакого отношения к режиму и его пропаганде. Но оценивался более широкий контекст, то есть организаторы этих шоу, их статус, их положение в российском государстве в контексте этого режима. Также известны спонсоры этих шоу, этих постановок, которые публично анонсируются, то есть это многие из попавших под санкции компаний, частных лиц. Зная, что эта "мягкая" сила – культура, искусство – рассматривается как неотъемлемая часть российского режима, российской политики, то есть близкие отношения с такими лицами, с такими компаниями, показывают, пусть не открытым текстом, но определенное отношение человека», – заявил глава комиссии.