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Фигуристка Дробязко может лишиться литовского гражданства в ближайшее время

Ведомости

Литовская комиссия по делам гражданства предложила президенту Гитанасу Науседе лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, живущую в России. Об этом сообщил портал литовского телевидения и радио LRT.

По информации LRT, председатель комиссии Пранас Жукаускас заявил, что причиной решения стало то, что Дробязко публично выражает поддержку России, «которая трактуется как враждебное государство в отношении Литвы, государств Евросоюза и их союзников».

«Сами шоу, в которых она участвует и танцует, конечно, не имеют никакого отношения к режиму и его пропаганде. Но оценивался более широкий контекст, то есть организаторы этих шоу, их статус, их положение в российском государстве в контексте этого режима. Также известны спонсоры этих шоу, этих постановок, которые публично анонсируются, то есть это многие из попавших под санкции компаний, частных лиц. Зная, что эта "мягкая" сила – культура, искусство – рассматривается как неотъемлемая часть российского режима, российской политики, то есть близкие отношения с такими лицами, с такими компаниями, показывают, пусть не открытым текстом, но определенное отношение человека», – заявил глава комиссии.

«Я займусь этим в ближайшее время. Я думаю, что люди, которые хотят нести свет культуры и добра в обуви агрессора, должны и дальше делать это без гражданства Литовской Республики», – приводит слова Науседы «Sputnik Литва».

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Дробязко получила литовское гражданство 30 лет назад в порядке исключения ради выступления за сборную Литвы. Вступившие в силу в 2023 г. поправки к литовскому законодательству позволяют аннулировать его, если человек публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу для интересов безопасности Литвы или ее союзников. Власти Литвы также утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой – женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет LRT.

9 августа 2022 г. министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержит идею лишить гражданства Дробязко за ее участие в ледовом шоу Навки в Сочи. На следующий день, 10 августа, Науседа подписал указ об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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