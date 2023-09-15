Бельгия отправит на Украину первую партию бронетранспортеров M113
Партия из 10 бронетранспортеров M113, модернизированных бельгийской компанией John Cockerill Defense (JCD), будет отправлена из Бельгии на Украину, сообщил телеканал RTBF.
По информации телеканала, в июле Бельгия, Нидерланды и Люксембург объявили о финансовом сотрудничестве по переоборудованию гусеничных бронемашин М113 «из промышленных запасов». Перед отправкой на Украину бронетранспортеры должны быть оснащены дистанционно управляемой системой вооружения и кронштейнами для установки пулеметов калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Всего планируется обновить и отправить 40 таких машин.
JCD также «изучает другие возможности продолжения поддержки украинской армии», например, передачу 50 танков Leopard 1A5, состоявших ранее на вооружении бельгийской армии и хранящихся на складах, уточняет RTBF.
9 августа стало известно, что Германия также направила на Украину бронетранспортеры M113. Кроме того в транш вошли две пусковые установки ЗРК Patriot, около 30 танков Leopard и другое вооружение. 50 оборудованных для медицинских целей M113 также входили в пакет военной помощи, отправленной из США в 2022 г.
Разработанный в США БТР M113 считается самым массовым бронетранспортером в истории. Серийное производство M113 было запущено в 1960 г. и продолжалось до 2007 г. За это время было произведено 88 000 машин.