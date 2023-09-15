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Бельгия отправит на Украину первую партию бронетранспортеров M113

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Партия из 10 бронетранспортеров M113, модернизированных бельгийской компанией John Cockerill Defense (JCD), будет отправлена из Бельгии на Украину, сообщил телеканал RTBF.

По информации телеканала, в июле Бельгия, Нидерланды и Люксембург объявили о финансовом сотрудничестве по переоборудованию гусеничных бронемашин М113 «из промышленных запасов». Перед отправкой на Украину бронетранспортеры должны быть оснащены дистанционно управляемой системой вооружения и кронштейнами для установки пулеметов калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Всего планируется обновить и отправить 40 таких машин.

JCD также «изучает другие возможности продолжения поддержки украинской армии», например, передачу 50 танков Leopard 1A5, состоявших ранее на вооружении бельгийской армии и хранящихся на складах, уточняет RTBF.

9 августа стало известно, что Германия также направила на Украину бронетранспортеры M113. Кроме того в транш вошли две пусковые установки ЗРК Patriot, около 30 танков Leopard и другое вооружение. 50 оборудованных для медицинских целей M113 также входили в пакет военной помощи, отправленной из США в 2022 г.

Разработанный в США БТР M113 считается самым массовым бронетранспортером в истории. Серийное производство M113 было запущено в 1960 г. и продолжалось до 2007 г. За это время было произведено 88 000 машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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