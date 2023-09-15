Бельгия отправит на Украину первую партию бронетранспортеров M113

9 августа стало известно, что Германия также направила на Украину бронетранспортеры M113. Кроме того в транш вошли две пусковые установки ЗРК Patriot, около 30 танков Leopard и другое вооружение. 50 оборудованных для медицинских целей M113 также входили в пакет военной помощи, отправленной из США в 2022 г.