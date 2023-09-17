Посол рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен тем, как прошел его визит в Россию. Об этом рассказал журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора, пишет ТАСС.
«Товарищ Ким Чен Ын очень интересуется многими направлениями нашей экономики и социальной жизни, получает исчерпывающие ответы на все вопросы. Проявляет очень большие знания о нашей стране, задает вопросы, по которым можно понять, что он в теме», – сказал Мацегора. По словам посла, Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия между Россией и КНДР.
По мнению посла, визит лидера КНДР позволит вывести отношения двух стран на более высокий уровень. «Он и так был хороший, а сейчас будет еще более высокий», – убежден Мацегора.
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.
Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям». В КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына эпохальной.