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Посол рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен тем, как прошел его визит в Россию. Об этом рассказал журналистам посол России в КНДР Александр Мацегора, пишет ТАСС.

«Товарищ Ким Чен Ын очень интересуется многими направлениями нашей экономики и социальной жизни, получает исчерпывающие ответы на все вопросы. Проявляет очень большие знания о нашей стране, задает вопросы, по которым можно понять, что он в теме», – сказал Мацегора. По словам посла, Ким Чен Ын интересуется широким кругом вопросов взаимодействия между Россией и КНДР.

По мнению посла, визит лидера КНДР позволит вывести отношения двух стран на более высокий уровень. «Он и так был хороший, а сейчас будет еще более высокий», – убежден Мацегора.

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Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет.

Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям». В КНДР назвали встречу Путина и Ким Чен Ына эпохальной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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