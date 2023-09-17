Пентагон подтвердил, что сбитый над США аэростат КНР не собирал разведданные

Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой 12 февраля, а в ночь на 13 февраля американский F-15 сбил объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне тогда обратили внимание, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».