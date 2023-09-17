Пентагон подтвердил, что сбитый над США аэростат КНР не собирал разведданные
Принадлежащий Китаю воздушный шар, сбитый в воздушном пространстве США в начале февраля, не шпионил, заявил CBS News глава начальников штабов армии США генерал Марк Милли.
«С помощью этого воздушного шара не было сбора разведывательной информации», – сказал он, ссылаясь на оценку разведывательного сообщества.
По одной из версий, которую привел Милли, аэростат мог сбиться с пути. Воздушный шар направлялся в сторону Гавайев, но ветер на высоте 60 000 футов, «очевидно, взял верх», пишет CBS. «Двигатель этого воздушного судна не может противостоять ветру на такой высоте», – сказал генерал.
При этом Милли добавил, что это все же был шар-шпион, который «не получил никаких разведданных и не передал никаких разведданных обратно в Китай».
США сбили китайский аэростат 4 февраля над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. По сообщению Пентагона, он собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР. Из-за инцидента с аэростатом был отменен первый с 2018 г. визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, назначенный на 5–6 февраля.
Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой 12 февраля, а в ночь на 13 февраля американский F-15 сбил объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне тогда обратили внимание, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».
Пентагон ранее уже сообщал, что сбитый аэростат не собирал и не передавал разведывательные данные. Об этом в конце июня говорил официальный представитель ведомства Патрик Райдер. По его словам, на объекте находилось разведывательное оборудование, но в Пентагоне пришли к выводу, что он «не занимался сбором во время пролета над США».