Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
Москва ощутимо опережает по уровню развития многие мировые столицы, заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурации мэра столицы Сергея Собянина.
Он отметил, что в Москве «настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда». В городе, по словам президента, делается все, для развития творчества и досуга, а также для комфортной работы и инноваций.
«И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы, – хочу это подчеркнуть, – именно ощутимо опережает многие мировые, значимые агломерации», – сказал глава государства.
Президент отметил, что высокий темп развития столицы обязывает власти города поставить более амбициозные задачи на ближайшие пять лет.
На выборах мэра Москвы Собянин получил 76,39%. 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его избранным мэром. Собянин возглавляет столицу с 2010 г.