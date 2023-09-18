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Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Ведомости

Москва ощутимо опережает по уровню развития многие мировые столицы, заявил президент России Владимир Путин в ходе инаугурации мэра столицы Сергея Собянина.

Он отметил, что в Москве «настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда». В городе, по словам президента, делается все, для развития творчества и досуга, а также для комфортной работы и инноваций.

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«И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы, – хочу это подчеркнуть, – именно ощутимо опережает многие мировые, значимые агломерации», – сказал глава государства.

Президент отметил, что высокий темп развития столицы обязывает власти города поставить более амбициозные задачи на ближайшие пять лет.

На выборах мэра Москвы Собянин получил 76,39%. 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его избранным мэром. Собянин возглавляет столицу с 2010 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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