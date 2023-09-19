Эрдоган заявил, что Совбез ООН перестал быть гарантом мировой безопасности
Совет безопасности ООН перестал быть гарантом мировой безопасности и превратился в поле битвы политических стратегий пяти стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН.
«Наш призыв к созданию международной системы на благо всего человечества, выраженный словами "мир больше, чем пять", находит все больше откликов», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган согласился с недавним замечанием генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что «институты, созданные после Второй мировой войны, не отражают сегодняшнего мира».
«Как страна, ставшая инициатором многочисленных инициатив по укреплению мира и стабильности, мы придаем большое значение призыву господина Гутерриша разработать новую повестку дня для мира», – подчеркнул Эрдоган.
Гутерриш заявил о необходимости реформировать мировые институты, в том числе Совбез ООН на открытии Генассамблеи. По его словам, созданные во второй половине XX в. международные структуры «застыли во времени», не отражая современных реалий.