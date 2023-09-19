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Политика

Эрдоган заявил, что Совбез ООН перестал быть гарантом мировой безопасности

Ведомости

Совет безопасности ООН перестал быть гарантом мировой безопасности и превратился в поле битвы политических стратегий пяти стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН.

«Наш призыв к созданию международной системы на благо всего человечества, выраженный словами "мир больше, чем пять", находит все больше откликов», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган согласился с недавним замечанием генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что «институты, созданные после Второй мировой войны, не отражают сегодняшнего мира».

«Как страна, ставшая инициатором многочисленных инициатив по укреплению мира и стабильности, мы придаем большое значение призыву господина Гутерриша разработать новую повестку дня для мира», – подчеркнул Эрдоган.

Гутерриш заявил о необходимости реформировать мировые институты, в том числе Совбез ООН на открытии Генассамблеи. По его словам, созданные во второй половине XX в. международные структуры «застыли во времени», не отражая современных реалий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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