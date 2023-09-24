Володин призвал развивать сотрудничество с Монголией

«Это позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия, где мы могли бы уже в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства и через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики и, конечно, вопросов, связанных с гуманитарной сферой», — сказал Володин.