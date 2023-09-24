Газета
Политика

Володин призвал развивать сотрудничество с Монголией

Ведомости

Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией, страны должны сотрудничать в разных сферах, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе официального визита в Улан-Батор.

Спикер Госдумы встретился с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, сообщили в пресс-службе парламента. 

По словам Володина, Россия и Монголия должны развивать «самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат». 

25 сентября состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии, и важно, чтобы эта комиссия «заложила новые отношения», отметил спикер Госдумы. 

«Это позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия, где мы могли бы уже в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства и через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики и, конечно, вопросов, связанных с гуманитарной сферой», — сказал Володин. 

Занданшатар, в свою очередь, назвал развитие отношений и сотрудничества с РФ одним из приоритетов внешней политики Монголии, а Володин пригласил монгольских депутатов посетить Россию и предложил провести второе заседание комиссии по сотрудничеству в Москве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных