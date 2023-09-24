Володин призвал развивать сотрудничество с Монголией
Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией, страны должны сотрудничать в разных сферах, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе официального визита в Улан-Батор.
Спикер Госдумы встретился с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, сообщили в пресс-службе парламента.
По словам Володина, Россия и Монголия должны развивать «самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные и межпарламентский формат».
25 сентября состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии, и важно, чтобы эта комиссия «заложила новые отношения», отметил спикер Госдумы.
«Это позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия, где мы могли бы уже в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства и через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики и, конечно, вопросов, связанных с гуманитарной сферой», — сказал Володин.
Занданшатар, в свою очередь, назвал развитие отношений и сотрудничества с РФ одним из приоритетов внешней политики Монголии, а Володин пригласил монгольских депутатов посетить Россию и предложил провести второе заседание комиссии по сотрудничеству в Москве.