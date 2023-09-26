Песков: танки Abrams будут гореть, как и другие
Американские танки Abrams, которые США поставляют Украине, будут гореть, как и другая западная техника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Танки Abrams – серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках, производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну будут и эти гореть», – сказал он.
Песков подчеркнул, что поставки западной техники Украине не могут повлиять на проведение спецоперации и ее исход. По словам представителя Кремля, «нет никакой панацеи», которая могла изменить расстановку сил в зоне боевых действий. Он также обратил внимание, что США продолжают «повышать свою прямую вовлеченность» в конфликт на Украине.
25 сентября The New York Times сообщила, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины на несколько месяцев раньше запланированных сроков. По данным газеты, они могут быть использованы в контрнаступлении Киева. Позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не уточнил число полученных машин.
О передаче Украине 31 танка M1 Abrams Вашингтон объявил 25 января. 19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что скоро США поставят на Украину первые машины. С первой поставки ВСУ может получить более 10 американских танков, уточнял он.
В ходе визита в Нью-Йорк с 18 по 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который пообещал, что первые танки Abrams будут поставлены уже в конце сентября. До этого Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн.