Песков: танки Abrams будут гореть, как и другие

В ходе визита в Нью-Йорк с 18 по 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом, который пообещал, что первые танки Abrams будут поставлены уже в конце сентября. До этого Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для Аbrams. Они станут частью 46-го пакета помощи Украине в $175 млн.