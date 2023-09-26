Минюст включил в перечень нежелательных Гудзоновский институт США
Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций американский Гудзоновский институт (Hudson Institute). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Hudson Institute (Гудзоновский институт), США», – значится в списке Минюста.
По решению Генпрокуратуры деятельность института в России признали нежелательной, уточнили в ведомстве.
Ранее в перечень нежелательных в России организаций вошли американский фонд «Свободная Бурятия» (Free Buryatia Foundation) и эстонский «Центр развития коренных народов» (Uralic Keskus MTU, «Центр Uralic»).
Летом в список нежелательных организаций Министерства юстиции вошли польская Ассоциация «За свободную Россию» (Stowarzyszenie Za Wolna Rosje), а также украинские Conflict Intelligence Team (CIT) и общественное движение «Аллатра».