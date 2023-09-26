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Минюст включил в перечень нежелательных Гудзоновский институт США

Ведомости

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных организаций американский Гудзоновский институт (Hudson Institute). Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«Hudson Institute (Гудзоновский институт), США», – значится в списке Минюста.

По решению Генпрокуратуры деятельность института в России признали нежелательной, уточнили в ведомстве.

Ранее по теме: Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия»

Ранее в перечень нежелательных в России организаций вошли американский фонд «Свободная Бурятия» (Free Buryatia Foundation) и эстонский «Центр развития коренных народов» (Uralic Keskus MTU, «Центр Uralic»).

Летом в список нежелательных организаций Министерства юстиции вошли польская Ассоциация «За свободную Россию» (Stowarzyszenie Za Wolna Rosje), а также украинские Conflict Intelligence Team (CIT) и общественное движение «Аллатра».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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