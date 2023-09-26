В Еврокомиссии прокомментировали санкции против РФПИ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в августе заявлял об успехе антироссийских санкций. Он указывал, что союз после 24 февраля 2022 г. ввел 11 пакетов санкций, которые, по его мнению, «вызвали финансовую напряженность, отрезав страну от ключевых рынков и существенно ухудшив промышленный и технологический потенциал России».