В Еврокомиссии прокомментировали санкции против РФПИ
Санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) направлены на ослабление финансовой системы России, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) в Европейском суде.
«Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции. Цель этих мер – нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия», – сообщили в представительстве (цитата по «РИА Новости»).
РФПИ попал под санкции Евросоюза в марте 2022 г., после начала боевых действий на Украине. Компаниям из ЕС запрещается инвестировать в проекты, которые софинансирует РФПИ. Фонд выступает за отмену ограничений, поскольку Совет ЕС, по версии защиты, нарушил права организации.
РФПИ – инвестиционный фонд России, созданный правительством России в 2011 г. для инвестиций в лидирующие компании быстрорастущих секторов экономики. Фонд выступает соинвестором, работая совместно с международными институциональными инвесторами.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в августе заявлял об успехе антироссийских санкций. Он указывал, что союз после 24 февраля 2022 г. ввел 11 пакетов санкций, которые, по его мнению, «вызвали финансовую напряженность, отрезав страну от ключевых рынков и существенно ухудшив промышленный и технологический потенциал России».