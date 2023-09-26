Армения приняла 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха
Уже 28 120 вынужденных переселенцев въехали на территорию Армении из Нагорного Карабаха по состоянию на 20:00 (19:00 мск) 26 сентября. Об этом сообщило правительство Армении.
«Данные о регистрации 20 800 из них уже обобщены, а потребности 7 320 лиц еще идентифицируются», – добавили в правительстве.
Жильем обеспечили 3 253 человека. 1 305 из них разместили в Сюнике, 700 – в Вайоц Дзоре, 833 – в Гегаркунике, 268 – в Тавуше, 147 – в Армавире.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. 20 сентября карабахские власти объявили о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе представили план по реинтеграции населения Карабаха.