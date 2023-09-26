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Армения приняла 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха

Ведомости

Уже 28 120 вынужденных переселенцев въехали на территорию Армении из Нагорного Карабаха по состоянию на 20:00 (19:00 мск) 26 сентября. Об этом сообщило правительство Армении.

«Данные о регистрации 20 800 из них уже обобщены, а потребности 7 320 лиц еще идентифицируются», – добавили в правительстве.

Жильем обеспечили 3 253 человека. 1 305 из них разместили в Сюнике, 700 – в Вайоц Дзоре, 833 – в Гегаркунике, 268 – в Тавуше, 147 – в Армавире.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. 20 сентября карабахские власти объявили о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе представили план по реинтеграции населения Карабаха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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