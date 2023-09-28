Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе диверсантов
Сообщения о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствуют действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», – говорится в сообщении.
Информация об эвакуации жителей Теребрено также является фейковой. В оперштабе напомнили, что в Староселье действует режим ЧС, жителей села эвакуировали еще в октябре 2022 г.
Украинские диверсанты периодически предпринимают попытки прорваться на территорию Белгородской области. 4 июня Минобороны РФ сообщило об отражении такой атаки. По данным ведомства, диверсанты пытались переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка. По ДРГ нанесли артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».
27 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область, накрыв ее артиллерийским огнем.