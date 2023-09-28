Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе диверсантов

Украинские диверсанты периодически предпринимают попытки прорваться на территорию Белгородской области. 4 июня Минобороны РФ сообщило об отражении такой атаки. По данным ведомства, диверсанты пытались переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка. По ДРГ нанесли артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».