Захарова назвала отправку двух самолетов НАТО AWACS в Литву шагом агрессии

«Все рассказы многолетней давности Североатлантического альянса, что они занимаются просто взаимодействием с другими членами альянса, на самом деле, сейчас на поверку оказались просто враньем. И мы прекрасно понимаем, чем они занимаются на самом деле <...> – наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ нашей страны», – подчеркнула Захарова.