Газета
Политика

Захарова назвала отправку двух самолетов НАТО AWACS в Литву шагом агрессии

Ведомости

Переброска самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Литву – это продолжение агрессивного наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все рассказы многолетней давности Североатлантического альянса, что они занимаются просто взаимодействием с другими членами альянса, на самом деле, сейчас на поверку оказались просто враньем. И мы прекрасно понимаем, чем они занимаются на самом деле <...> – наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ нашей страны», – подчеркнула Захарова.

На сайте командования литовской армии 28 сентября появилось сообщение о том, что самолеты Трансатлантического альянса AWACS прибыли на авиабазу Зокняй в городе Шяуляй вместе со специальным военным контингентом в размере около 150 человек. Уточняется, что AWACS и их экипажи задействуют в выполнении разведывательного задания. Ведомство не уточнило количество прибывших в республику самолетов.

Ранее по теме: США и Дания провели на Балтике тренировку по использованию ракет SM-6

Ранее Военно-морской флот США и Силы обороны Дании провели на Балтике учения по использованию контейнерной пусковой установки ракет SM-6. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных