Захарова назвала отправку двух самолетов НАТО AWACS в Литву шагом агрессии
Переброска самолетов НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS в Литву – это продолжение агрессивного наращивания сил Североатлантического альянса у российских границ. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все рассказы многолетней давности Североатлантического альянса, что они занимаются просто взаимодействием с другими членами альянса, на самом деле, сейчас на поверку оказались просто враньем. И мы прекрасно понимаем, чем они занимаются на самом деле <...> – наращиванием агрессивной деятельности по периметру границ нашей страны», – подчеркнула Захарова.
На сайте командования литовской армии 28 сентября появилось сообщение о том, что самолеты Трансатлантического альянса AWACS прибыли на авиабазу Зокняй в городе Шяуляй вместе со специальным военным контингентом в размере около 150 человек. Уточняется, что AWACS и их экипажи задействуют в выполнении разведывательного задания. Ведомство не уточнило количество прибывших в республику самолетов.
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