Новак поручил ФНС и ФТС проконтролировать соблюдение запрета экспорта бензина
Федеральная налоговая служба (ФНС) и таможня должны проконтролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим», – отметил на совещании Новак.
Он подчеркнул, что в связи с запретом на экспорт портовые приграничные базисы закроют для вывоза топлива. Бензин и «дизель», которые уже хранятся в цистернах, нужно отправить на внутренний рынок, добавил вице-премьер. Он также напомнил, что правительство уже разработало и готово применить жесткие административные и экономические меры для борьбы с серым экспортом.
Зампредседателя правительства также сообщил, что кабмин готов принять жесткие меры в случае, если ситуация на топливном рынке не изменится. Он призвал корпорации срочно предпринять необходимые шаги по снижению стоимости топлива на АЗС, а также привести мелкооптовые цены в соответствие с крупнооптовыми ценами (с учетом транспортных расходов).
По словам Новака, в ближайшее время розничные цены на бензин и дизельное топливо в России должны снизиться. Он отметил, что объем биржевой реализации топлива нужно удерживать на нынешнем уровне до тех пор, пока спрос и предложение на внутреннем рынке не приведут к балансу.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». Кабмин рассчитывает, что запрет поможет «насытить» рынок топлива и снизить цены.
Позднее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что запрет на экспорт бензина и «дизеля» будет действовать бессрочно. По его словам, введение меры вызовет быстрые изменения на рынке.