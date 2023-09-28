Новак поручил ФНС и ФТС проконтролировать соблюдение запрета экспорта бензина

Он подчеркнул, что в связи с запретом на экспорт портовые приграничные базисы закроют для вывоза топлива. Бензин и «дизель», которые уже хранятся в цистернах, нужно отправить на внутренний рынок, добавил вице-премьер. Он также напомнил, что правительство уже разработало и готово применить жесткие административные и экономические меры для борьбы с серым экспортом.